Mit historischen Gebäuden ist das so eine Sache. Nach der Sanierung ist meist vor der Sanierung. Da macht die Donaueschinger Stadtkirche St. Johann, gebaut im Stil des böh­mi­schen Barock von 1724 bis 1747, keine Ausnahme. In den 80er-Jahren waren es das Dach und die beiden Türme des Gotteshauses, die dringend wieder in Schuss gebracht gehörten. Rudolf Hickl, Diplom-Theologe und damals Lehrer an der den Kaufmännischen und Hauswirtschaftlichen Schulen, war seinerzeit frisch gewählter Kirchengemeinderat der Pfarrei St. Johann. Von Beginn der 90er-Jahre an bis hin zur Fusion mit der Pfarrei St. Marien zur Pfarrgemeinde Heilige Dreifaltigkeit im Jahre 2010 stand er dem Gremium dann vor.

Auf einem der Stadtkirchen-Türme und damit über den Dächern der Stadt: der damalige Kirchengemeinderat der Pfarrei St. Johann, Rudolf Hickl (links), und Jupp Hansel, der die Bauleitung der Sanierungsmaßnahme ehrenamtlich übernommen hatte. | Bild: privat

Hickl kann sich noch gut daran erinnern, dass der Ingenieur Jupp Hansel die Bauleitung für die Sanierung ehrenamtlich übernommen hatte und viele heimische Handwerker zum Zuge kamen: zum Beispiel Malermeister Sigmund Baur, der die Kugeln auf den Turmspitzen vergoldete. Und er weiß noch, dass sich die Bürger rege als Spender betätigten, denn das Geld aus Freiburg, dem Sitz der Erzdiözese, und aus dem eigenen Haushalt reichte für die wichtigen Erhaltungsmaßnahmen nicht aus.

Donaueschingen Die goldenen Jahre der starken Männer Das könnte Sie auch interessieren

Weshalb zeigten sich die Donaueschinger so großzügig? Die Kirche St. Johann gilt als Wahrzeichen der Stadt und wirkt identitätsstiftend. Das liegt nicht zuletzt an ihrer prächtigen barocken Doppelturmfassade. Dazu kommt eine zweite Besonderheit: Das Patronatsrecht der Kir­che liegt bei dem Haus der Fürsten von Fürstenberg, aktueller Pa­tro­nats­herr ist Heinrich Fürst zu Fürstenberg.

Malermeister Sigmund Baur vergoldete die Kugeln auf der Kuppel der Türme. Er hat sich zur Ruhe gesetzt. Sein Fachbetrieb wird heute von Annette und Jochen Baur geführt. | Bild: Franz Krickl

An einer Spendenaktion wirkte auch Rudolf Hickls Ehefrau Carmen mit. Mit anderen Mitgliedern der Pfarrei bemalte sie alte Ziegel des Kirchendachs mit Heiligenbildern. Die wurden bei einem großen Basar für 50 Mark pro Stück verkauft. „Viele dieser Ziegel hängen heute noch in Donaueschinger Wohnzimmern“, sagt Carmen Hickl. Bei ihr ist im Gedächtnis haften geblieben, dass selbst Menschen mit schmalem Geldbeutel damals zugegriffen haben – für sie ein Zeichen der großen Verbundenheit vieler Gläubiger mit ihrem Kirchenbau. Rund 30 Jahre später, im Mai 2018, mussten die beiden Kirchtürme erneut eingerüstet werden, der Putz blätterte großflächig ab.

Dieses Foto zeigt den Aasener Zimmermann Otto Maus (Mitte) mit zwei seiner Mitarbeiter. Große Teile des Dachgebälks gehörten bei der Kirchensanierung in den 80ern erneuert. Bilder (2) Franz Krickl | Bild: Franz Krickl

Mittlerweile haben sich die Spendensammler mit dem 2006 gegründeten Kirchenbauförderverein eine feste Struktur gegeben, aktueller Vorsitzender ist Fritz Wehinger. Die jüngste Aktion der Stadtkirchen-Freunde: Sie sammelten Geld für die Instandsetzung des Namenspatrons der Kirche. An der steinernen Figur von Johannes dem Täufer, die von der Seitenwand des linken Zwillingsturms aus auf den Kirchenvorplatz blickt, hatte der Zahn der Zeit genagt. Merke: Nach der Sanierung ist vor der Sanierung.