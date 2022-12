Beamte der Kriminalpolizeidirektion Rottweil haben am Morgen des 30. November von Personen durchsucht, die im Verdacht stehen, der verbotenen islamistischen Vereinigung „Kalifatstaat“ anzugehören und diese finanziell zu unterstützen.

Die Ermittler durchsuchten laut einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Konstanz auch ein Gebäude, das als Vereins- und Gebetsräumlichkeit genutzt wird. Es gelang ihnen, einen Geldbetrag im niedrigen fünfstelligen Bereich zu beschlagnahmen, der mutmaßlich als Spende für die verbotene Vereinigung vorgesehen war.

Propaganda- und Beweismaterial sichergestellt

Diverses Propaganda- und weiteres Beweismaterial konnten die Beamten ebenfalls sicherstellen. Die Durchsuchungsbeschlüsse hat die für ganz Baden zuständige Staatsschutzabteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe beim Amtsgericht Karlsruhe erwirkt.

Bereits im Juni 2022 war die Polizei in mehreren Bundesländern unter Federführung des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz gegen die verbotene Vereinigung „Kalifatstaat“ vorgegangen.

Der „Kalifatstaat“ ist eine islamistische Vereinigung, die von dem in Istanbul lebenden Metin Kaplan geführt wird. Ihr Ziel ist die Errichtung eines islamischen Staates unter Ablehnung demokratischer und rechtsstaatlicher Grundsätze auf der Grundlage des Korans als Verfassung und der Scharia als allein geltenden Rechts.

Das sagt der Bürgermeister

„Vorkommnisse, die auf irgendwas in dieser Richtung deuten würden gab es keine“, sagt Blumbergs Bürgermeister Markus Keller. „Was die in ihren Räumen machen, das bekommt ja keiner mit.“ Keller sieht keinen Zusammenhang mit der türkisch-islamischen Gemeinde in Blumberg zu der es ein gutes Verhältnis gebe: „Wir sind immer wieder im Austausch, beim Tag der offenen Tür besuche ich die Moschee.“

Markus Keller, Bürgermeister. | Bild: Roland Sigwart

Zufrieden über die Vorfälle ist Keller dennoch nicht: „Begeisterung sieht anders aus.“ Jedoch handle es sich „um eine Lebenswirklichkeit, die nun mal da ist. Und das nicht erst seit gestern.“ Der Bürgermeister denkt jedoch nicht, dass die Sache eine drohende Gefahr für die Sicherheit in Blumberg darstelle oder innerhalb der Stadt Auswirkungen hat. Zumal auch die Behörden entsprechend reagiert hätten.