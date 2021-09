Bad-Dürrheim vor 3 Stunden

Sportveranstalter Rik Sauser erzählt im Video von der schweren Corona-Zeit: „Das waren sicher unsere schlimmsten Jahre“

Die Corona-Pandemie hat auch der Sauser Event GmbH in Villingen-Schwenningen schwer zugesetzt, die auf die Organisation von großen Sportveranstaltungen in und um die Region spezialisiert ist. Rik Sauser, der die Agentur gemeinsam mit seinem Bruder Kai Sauser führt, erzählt vor der SÜDKURIER-Kamera, wie schwer die Zeit für die Firma war und noch immer ist, auch wenn beispielsweise nun der Riderman in Bad Dürrheim wieder stattfinden kann.