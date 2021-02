Im Albstadter Stadtteil Tailfingen fand ein Passant am Sonntagmorgen einen toten Mann. Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die den Verstorbenen kennen.

Am frühen Sonntagmorgen kurz vor sechs Uhr ist auf dem Gehweg der Thaliastraße in Albstadt-Tailfingen von einem Passanten ein lebloser Mann aufgefunden worden, teilen die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Polizeipräsidium Reutlingen in einer