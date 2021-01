Die gefährliche Südafrika-Variante des Coronavirus ist in Deutschland angekommen. Eine Familie aus dem Zollernalbkreis, die im Dezember aus Südafrika zurückkam, hat das Virus mitgebracht und weitere Haushalte infiziert.

Bei einer Familie, die am 13. Dezember 2020 aus Südafrika nach Baden-Württemberg eingereist ist, wurde erstmals die mutierte Variante B.1.351 des Coronavirus nachgewiesen, informiert das Ministerium für Soziales und Integration in Stuttgart in einer