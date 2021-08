Stetten am kalten Markt vor 8 Stunden

Zeltlager der DLRG-Ortsgruppe Stetten am kalten Markt an der „Krauchenwieser Küste“

Die DLRG-Ortsgruppe Stetten am kalten Markt hat sich nach der Corona-Zwangspause zurückgemeldet. Insgesamt 45 Kinder und Betreuer zelteten am Baggersee in Krauchenwies und unternehmen vor Ort in der Umgebung verschiedenste Aktivitäten.