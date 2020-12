Fünf Tage lang drehte der beliebte Fernseh-Koch mit seinem Team bei Kahraman Celik. Mit vielen Tipps und neuer Struktur will er dem Pfullendorfer helfen, in Corona-Zeiten mit seinem Abholservice erfolgreicher zu werden.

Da staunten die Pfullendorfer Passanten nicht schlecht, als in dieser Woche Frank Rosin gleich mehrfach in der Innenstadt von Pfullendorf gesehen wurde. Mit dabei hatte er ein ganzes Team, um fünf Tage lang in der Linzgaustadt für seine Sendung