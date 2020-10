Pfullendorf Nur für Abonnenten vor 7 Stunden

Prozess gegen vier Rocker: Präsident gesteht Anstiftung zur Brandstiftung

In der Verhandlung wegen Brandstiftung und Drogenhandel gegen vier Mitglieder eines Rockerclubs hat der angeklagte Präsident ein Teil-Geständnis zum Vorwurf der Anstiftung zur Brandstiftung über seinen Anwalt abgelegt. Am dritten Verhandlungstag berichtete eine Expertin des Kriminaltechnischen Instituts des Landeskriminalamts Stuttgart, dass an den sichergestellten Beuteln mit insgesamt 9,6 Kilogramm Marihuana Spuren aller vier Angeklagten sind plus einer weiteren Person gefunden wurden.