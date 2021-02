Narrenverein Wasserspucker bringt erstes Blättle seit 1980 heraus. Es soll ein Trostpflaster in Coronazeiten sein, weil der Bürgerball in diesem Jahr nicht stattfinden darf.

Zum ersten Mal seit 40 Jahren gibt es in Illmensee wieder ein Narrenblättle. „Die kleinen und großen Dinge des Alltags glossieren, was tat in Illmensee das Jahr über passieren? Hierzu wurde jedes Jahr das Bürgerballprogramm gewählt, in diesem