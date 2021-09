Die Schließungspläne der Geschäftsführung der SRH Kliniken Kreis Sigmaringen GmbH für die Abwicklung der Kliniken in Pfullendorf und Bad Saulgau sorgen bei der Bevölkerung für Wut. Im Internet werfen Bürger allen Kommunalpolitikern Untätigkeit vor. In der Kritik steht auch Landrätin Stefanie Bürkle als Vorsitzende des Aufsichtsrates.

Die Nachricht, dass zwei von drei Krankenhäuser im Landkreis Sigmaringen geschlossen werden sollen, sickerte schon am Freitagabend nach dem ersten Klausurtag der Kreisräte in Bingen durch. Am Montag informierte die SRH-Geschäftsleitung offiziell