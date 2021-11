Pfullendorf vor 6 Stunden

Erneut Taschentuchaktion gegen häusliche Gewalt im Kreis Sigmaringen

Gewalt an Frauen ist weiter ein Thema. Mit einer Taschentuchaktion wollen Kooperationspartner erneut darüber aufklären. Geplant sind auch Infostände am 27. November in Pfullendorf, Sigmaringen und Bad Saulgau.