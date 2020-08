Meßkirch vor 8 Stunden

Nordische Möbel zum Mitnehmen: Die Möbel-Kiste der Firma Hauber brachte 1980 skandinavisches Flair in die Stadt

Franz und Sieglinde Hauber eröffneten 1980 in der Stockacher Straße in Meßkirch ihre Möbel-Kiste. 15 Jahre lang wurde in dem historischen Haus Massivholzmöbel aus nordischer Fichte verkauft, die aus Dänemark kamen. Über die weitere Geschichte des Gebäudes berichten wir im Rahmen der Serie „Gedächtnis der Region“.