Meßkirch Nur für Abonnenten vor 50 Minuten

Corona-Krise: Gemeinderat Meßkirch kippt Steuererhöhungen

Sollen die Grundsteuer A und B und die Gewerbesteuer in Meßkirch zum 1. Januar erhöht werden? Mit dieser Frage beschäftigten sich die Gemeinderäte am Dienstagabend in ihrer letzten öffentlichen Sitzung in diesem Jahr. Am Ende votierte die Mehrheit gegen den Vorschlag der Stadtverwaltung.