Gedächtnis der Region: Die Fasnacht ist in der Zimmernstadt von Wandel, Konstanz und Tradition geprägt.

Das Nasenschleifen, das 1972 in das Ritual des Zunftballs in Meßkirch aufgenommen wurde, entstammt einer deutlich älteren Tradition. Dass diese entdeckt wurde, ist dem aus Göggingen stammenden Pfarrkurat Wilhelm Burth in Rauental bei Rastatt zu