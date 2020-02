Vor dem Bau des neuen Kreisverkehrs wird der Landkreis ab 6. April die Schnerkinger Straße sanieren. Ende des Jahres soll diese Großbaustelle an einem der Eingänge zur Stadt Meßkirch abgeschlossen sein.

Wer aus Meßkirch raus in Richtung Schnerkingen fahren will, der muss ab April eine größere Umleitung in Kauf nehmen. Denn ab 6. April wird der Kreis die Schnerkinger Straße sanieren. Die Sanierung des Straßenzugs, der vor der Liebfrauenkirche