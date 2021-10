Leibertingen vor 7 Stunden

Gemeinderat in Leibertingen diskutiert kontrovers über Lüftungsanlagen

80 Prozent der Kosten für Kindergärten und die Wildensteinschule sollen erstattet werden. Dennoch sahen einige Räte sehen die Gefahr einer Fehlinvestition. Am Ende wurde die Planungsrate von 50 000 Euro mehrheitlich befürwortet. Keinen Fortschritt gibt es dagegen bei der Erweiterung der Kinderhäuser in Leibertingen und Thalheim. Das Kinderhaus in Thalheim bekommt Möbel für eine neue Gruppe.