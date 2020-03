Leibertingen vor 8 Stunden

Zwei Weisen der Betrachtung: Gabi Streile und Werner Schmidt zeigen ihre Arbeiten in der Galerie Wohlhüter

Die Malerin Gabi Streile und der Maler Werner Schmidt sind seit nahezu vier Jahrzehnten verheiratet, gingen jedoch bis vor einigen Jahren in der Kunst getrennte Wege. Die Anregung, gemeinsam auszustellen, sei von Galeristen ausgegangen, wie sie erzählen. Dies habe ihnen einen weiteren Aspekt ihrer Arbeit eröffnet. Bis zum 5. April sind ihre Bilder in der Ausstellung „Day and Night, Night and Day“ in der Galerie Wohlhüter in Thalheim zu sehen.