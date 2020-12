Kreis Sigmaringen Nur für Abonnenten vor 8 Stunden

Schöffengericht verhandelt wegen Vergewaltigung – jetzt muss die Mutter des mutmaßlichen Opfers aussagen

Überraschung am dritten Verhandlungstag gegen einen 45-Jährigen aus dem Kreis Sigmaringen, der beschuldigt wird, sich an der Nichte seiner Lebenspartnerin vergangen zu haben. Die Schwester des mutmaßlichen Opfers hat einen Brief geschrieben, in dem sie die Glaubwürdigkeit ihrer Schwester absolut infrage stellt.