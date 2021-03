Kreis Sigmaringen Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Architekten würden gerne intelligente Wohnideen umsetzen – doch es gibt Hindernisse

Begrünung und flexibel veränderbare Bauten, die sich an die sich veränderten Ansprüche der Bewohner anpassen lassen, würden vier Architekten aus der Region gerne bauen. Allerdings setzen die Bauvorschriften enge Grenzen und verteuern die Gebäude. Zudem stellt beispielsweise Architekt Manfred Löffler fest, dass von den Auftraggebern gerne an liebgewonnenen Gewohnheit festgehalten werde und das Interesse an Innovationen gering sei.