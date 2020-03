Zollernalbkreis vor 3 Stunden

Coronavirus: Elf Infizierte im Zollernalbkreis – alle waren in Südtirol

Elf Menschen sind laut Sozialministerium im Zollernalbkreis nachweislich am Coronavirus erkrankt. Bei den Erkrankten handelt es sich um Mitglieder einer Reisegruppe, die in Südtirol war. Am Wochenende kamen keine neuen Fälle hinzu.