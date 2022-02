Herdwangen-Schönach, Illmensee vor 7 Stunden

Narren regieren die Rathäuser in Herdwangen-Schönach und Illmensee

Ein klein wenig närrisches Brauchtum unter 3-G-Regeln gab in beiden Gemeinden. Drei Schlüssel gab es für die Narren in Herdwangen-Schönach und in Illmensee wurde der Fisch zwei Mal geborgen und „geboostert“.