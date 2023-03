Wohnraum und Energie sind wichtige Themen im Wahlkampf. Was will der Gewinner oder die Gewinnerin als Erstes anpacken?

In Herdwangen-Schönach wird immer noch ein neuer Bürgermeister gesucht. Nachdem es beim ersten Wahlgang am 5. März keinen Sieger gab, gehen die Bürger am Sonntag, 26. März, erneut zur Wahlurne. Derweil hat sich das Kandidatenfeld von fünf