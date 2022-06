Am Sonntag, 10. Juli, findet der Ritt mit dreißig bis fünfzig Pferden statt. Der Paraderitt und die Pferdesegnung werden gezeigt, es gibt aber keinen Ritt durch den Ort. Den Gottesdienst gestaltet Dekan Stefan Schmid.

Die Aftholderberger halten an ihrem beliebten Brauchtum fest: Auch in diesem Jahr wird es wieder ein Eulogiusfest geben. Am Sonntag, 10. Juli, werden ab 9 Uhr wieder Hufgeklapper und Pferdeschnauben im idyllischen Ort auf der Gemarkung