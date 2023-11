Tengen vor 2 Stunden

Hier geht erst mal für mehrere Wochen nichts – oder vielleicht doch? B314 komplett gesperrt

Die Sperrung in Tengen hängt laut Petra Fritsch vom Baurechtsamt mit drei Zebrastreifen zusammen. Vor allem die Fußgängersituation an der Grundschule solle sich ändern. So lange soll die Sperrung dauern.