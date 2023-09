Stockach vor 3 Stunden

Keine Versprechen, aber einige Antworten: Yurdagül Coşkun stellt sich vor

Warum will sie gerade in Stockach Bürgermeisterin werden? Und welche Ziele hat die Wuppertalerin fürs höchste Amt der Stadt? Beim Kennenlernen mit Yurdagül Coşkun in der Nellenburger Talstation gibt es einige Antworten.