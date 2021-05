Zweimal in zwei Monaten wurden im Raum Stockach gefährliche Köder für Hunde gefunden. Ein Pressesprecher der Polizei erklärt, wie Ermittlungen ablaufen und dass solche Funde immer gemeldet werden sollten.

Diese Fälle lösten Verärgerung und Entsetzen aus: Mehrfach wurden in diesem Frühjahr im Raum Stockach präparierte Köder gefunden, die für Hunde und andere Tiere eine große Gefahr darstellten. Im März meldeten Anwohner in Liggersdorf in ihren Gärten