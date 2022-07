Stockach vor 35 Minuten

Wenn Helfer Hilfe brauchen: Vor 30 Jahren brannte das Stockacher Polizeirevier. Zeitzeugen berichten

Gedächtnis der Region: Das Dach des Polizeireviers in der Oberstadt brannte am 4. September 1992. Ein Polizist, der am Funkgerät Stellung hielt, und zwei Feuerwehrmänner erzählen vom gefährlichen Großeinsatz.