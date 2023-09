Raum Stockach vor 2 Stunden

Ein Gebiss, ein Taxi-Schild und ein Koffer voller Konserven: Das Verrückteste aus den Fundbüros

In den Fundbüros im Raum Stockach sammeln sich unterschiedlichste Gegenstände. Die Betreiber erzählen, was besonders häufig abgegeben wird, was eher kurios ist – und wann Finder sich strafbar machen.