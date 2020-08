Frühere Bewohner lassen ein Haus nach etwa acht Monaten vermüllt und verdreckt zurück. Vermieter Rolf Kind hat in dieser Zeit keinen Cent Miete gesehen. Solche Fälle kommen allerdings sehr selten vor, sagen Polizei und Eigentümerverein.

Was Rolf Kind über seine Erfahrungen als Vermieter zu erzählen hat, hört sich nach einem bösen Traum an. Vollkommen verdreckte Zimmer, in denen teilweise verdorbene Lebensmittel herumliegen. Mehrere Schuppen, die bis unters Dach mit Müll