Stockach vor 4 Stunden

Sie bringt neue Strukturen, neue Konzepte: Corinna Bruggaier ist bald ein Jahr Kulturamtsleiterin

Im November 2021 trat Corinna Bruggaier ihren Dienst im Alten Forstamt an. Ein großes Anliegen: Sie will stärker in den Fokus rücken, was Stockach zu bieten hat. Dafür waren auch einige Änderungen nötig.