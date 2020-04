Stockach vor 1 Stunde

Serie „20 in 20“: Wie der Rißtorf-Kreisel entstanden ist und ein U-Boot-Turm ganz Stockach gespaltet hat

Im Jahr 2001 wurde die gefährliche B 313-Kreuzung am Ortseingang von Stockach zum Rißtorf-Kreisel. Ob der Turm von U 20 in dessen Mitte sollte oder nicht, sorgte in der Stadt für Diskussionen und Streit. Die neue Serie stellt 20 Veränderungen in den ersten 20 Jahren des neuen Jahrtausends im Raum Stockach vor.