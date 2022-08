Stockach vor 2 Stunden

Kochen trifft Kunst: Jürgen Veeser will Miró zu Tisch bringen – mit Kartenverlosung!

Was bei Chagall funktioniert hat, soll auch bei Miró schmecken: In Wahlwies wird das Menü auf die aktuelle Ausstellung im Stadtmuseum ausgelegt – auch wenn das gar nicht so leicht war.