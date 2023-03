Stockach vor 50 Minuten

Gibt es Ende des Monats eine Lösung? So steht es nach der Schließung um die Post in Stockach

Der Frust bei Postkunden in Stockach war groß, als die Partnerfiliale am Bahnhof quasi über Nacht ihre Türen dauerhaft geschlossen hat. Doch nun ist Bewegung in die Sache gekommen und es könnte bald eine Lösung geben.