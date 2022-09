Stockach/Nenzingen vor 3 Stunden

Gekommen um zu bleiben: 1990 trat das erste Mädchen in die Stockacher Jugendfeuerwehr ein

Margitta Klement kam mit 14 Jahren zur Feuerwehr und ist bis heute dabei – sogar gleich in zwei Orten. Sie erinnert sich an die Zeit, als Mädchen in der Feuerwehr noch neu waren und wieso Zusammenhalt wichtig ist.