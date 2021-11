Stockach/Konstanz vor 2 Stunden

Drei junge Männer müssen sich wegen Rauferei vor Gericht verantworten – dort wird aus einer schweren Gewalttat allerdings ein Faustschlag

Geldstrafen, gemeinnützige Arbeit, Anti-Agressions-Training – es sind geringe Strafen, die vom Amtsgericht Konstanz gegen drei junge Männer verhängt wurden. Dabei war ihnen eigentlich vorgeworfen worden, einen Mann in Stockach gemeinschaftlich schwer geschlagen zu haben. In der Sitzung lösten sich die meisten Vorwürfe aber nach und nach in Luft auf.