Stockach vor 2 Stunden

Es begann an Fasnacht: Dieses Ehepaar ist seit 60 Jahren verheiratet – und feiert noch immer gerne

Horst und Ursula Katz aus Zizenhausen feiern am 30. August Diamantene Hochzeit. Seit 60 Jahren sind die beiden verheiratet. Was hinter einer so langen Ehe steckt und wie oft solche Jubiläen in Stockach vorkommen.