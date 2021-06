Stockach vor 3 Stunden

Corona und die Zukunft: Juniorchefin Liesa Wassmer über Ängste, Optimismus und neue Ideen für ihre Markthalle während der Krise

Die Pandemie hat die Markthalle Wassmer im Gewerbegebiet Blumhof in Stockach hart getroffen – obwohl sie weitgehend geöffnet haben durfte. Doch die Familienunternehmer hatten in der Krise auch neue Ideen. Die sollen nun beibehalten werden. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER kommen bei der 30-Jährigen die Erinnerungen an die Krise wieder hoch.