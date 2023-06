Stockach vor 3 Stunden

Beim zweiten Mal wurde er ganz schön nass: Warum der Bürgermeister sein Stadtfest so liebt

Bald ist Schweizer Feiertag: Bürgermeister Rainer Stolz erinnert sich an viele besondere Momente. Am Samstag will er sich bei seinem letzten Stadtfest im Amt unter die Besucher mischen.