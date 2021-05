Die beiden Baustellen zum Abriss und Neubau der Brücke beim Rißtorf-Kreisverkehr (B 313) und der Freibad-Brücke (L 194) bei Stockach sind am Montag angelaufen. Auf der Umleitung der B 313 war sehr viel Verkehr und es gab Herausforderungen, da lange Lastwagen beim Abbiegen vom Industriegebiet Hardt zum Zollbruck-Kreisel die Gegenspur brauchen. Impressionen des ersten Tags von den Baustellen auf der B313 (links) und L194 (rechts).| Bild: Löffler, Ramona

Am Montagmorgen war auf der B 313 eine Straßenfräse im Einsatz, um den Asphalt von der Brücke zu entfernen, die abgerissen wird.Dies gehörte zu mehreren Vorarbeiten am Montag. An den Seiten und im Hintergrund am Übergang zu noch bestehenden