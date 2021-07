Stockach/Bodman-Ludwigshafen vor 3 Stunden

27-Jähriger verletzt seinen Mitbewohner mit einem Messer – und wird zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt

Im Jahr 2019 geriet der Angeklagte mit seinem Mitbewohner in Bodman-Ludwigshafen in einen Streit. In dessen Verlauf griff er zum Messer und erwischte den Geschädigten an der Hand. Nun wurde der Fall vor dem Amtsgericht Stockach verhandelt – und war schneller abgeschlossen, als ursprünglich gedacht