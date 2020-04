Vor gut zwei Wochen berichtete der SÜDKURIER über die 19-jährige Johanna Bartl, die wegen Corona mit ihrem Freund am anderen Ende der Welt auf einer Fidschi-Insel festsaß. Nun gibt es gute Nachrichten: Mit dem Rückholprogramm für deutsche Urlauber konnten die beiden endlich wieder nach Hause fliegen.

Völlig überraschend kam am Abend des 6. April zunächst per WhatsApp die Nachricht, dass am nächsten Tag um 16 Uhr der Rückholflug für Fidschi angesetzt sei. Schon die Tage zuvor gab es vermehrt Versuche, die Inseln anzufliegen, die aber scheiterten