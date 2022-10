Singen vor 6 Stunden

Zu sozial? Martin Fecher vermietet Wohnungen an sozial Schwächere – doch seine Frustration wächst

Als Vermieter bietet er in Singen finanziell bedürftigen Menschen ein Zimmer, um ihnen zu helfen. Was er dabei erlebt hat, macht ihn mitunter wütend. Die, die sich anstrengen, will er aber weiter unterstützen.