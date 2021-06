Singen Nur für Abonnenten vor 35 Minuten

Wenn die Stadt zur Automeile wird: Warum sich das jüngste Tuner-Treffen auf den EKZ-Parkplatz verlagert hat?

Bei ihrem jüngsten Treffen in Singen hat die Tuning-Szene den Supermarkt-Parkplatz am EKZ für sich entdeckt. Von den ungebetenen Gästen ist man bei dem Unternehmen nicht begeistert. Für OB Bernd Häusler bleiben die Zusammenkünfte ein Ärgernis – auch wenn die Verlagerung in seinen Augen zeigt, dass die Maßnahmen am OBI-Kreisel Wirkung zeigen