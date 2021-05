Singen Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Umweltschutz ist gefühlt gerade überall – und für die Stadt wird er zur Herausforderung

Aktive von BUND und Fridays for Future haben viele Wünsche und Ideen, wie man in der Stadt Umwelt und Klima besser schützen kann. OB Bernd Häusler, der bei der Wahl am 11. Juli das Amt verteidigen will, setzt darauf, bei den Menschen einen positiven Antrieb für Umweltschutz zu schaffen. Eine Bestandsaufnahme.