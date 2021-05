Singen Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

So lief das Pfingstwochenende in der Singener Gastronomie

Restaurants und Cafés dürfen wieder öffnen, seit die Sieben-Tage-Inzidenz fünf Tage in Folge unter 100 lag. Am Pfingstwochenende geht es normalerweise in die heiße Phase der Saison. Doch die Gäste kehren nur langsam in die Lokale zurück. Als Grund vermuten mehrere Gastronomen: Es gibt nur wenige Testmöglichkeiten am Wochenende.