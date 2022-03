Die Vertreter der Hegauer Nachbarn zeigen kein Interesse an einer diskutierten Reaktivierung. Sie befürchten hohe Kosten und bewerten die Busverbindung Stein am Rhein – Rielasingen-Worblingen als positiv.

Fahren in einigen Jahren wieder regelmäßig Personenzüge von Singen über die Etzwiler Bahn in die Schweiz? Zumindest ist die gesamte Strecke, auf der derzeit an ein paar Tagen im Jahr eine Museumsbahn verkehrt, in einer Potentialanalyse des Landes