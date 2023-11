Singen vor 1 Stunde

Drei Jahre nach der Brandkatastrophe: Die neue Scheffelhalle hat ihren Baubeginn

Am 17. November jährt sich das Feuer der Singener Scheffelhalle zum dritten Mal – und pünktlich zum Jahrestag gibt es gute Neuigkeiten: Der Wiederaufbau starten schon in wenigen Tagen. So ist der Stand der Dinge.