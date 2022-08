Singen vor 3 Stunden

Regionaler Mieterbund warnt: „Gaspreis-Erhöhungen und Umlagen führen zur sozialen Katastrophe“

Die Hegauer Energieversorger geben gesetzlich verordnete Zusatzabgaben an Verbraucher weiter. Gerade in Singen droht laut Ansicht des Mieterbundes durch die hohen Preise bei vielen Menschen große Not.