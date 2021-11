Singen vor 4 Stunden

Nicht dass Eltern klagen: Mehr Zeit und Geld für Ganztagesbetreuung

Kinder haben ab 2026 einen Rechtsanspruch darauf, in der Grundschule ganztags betreut zu sein. Die Stadt Singen will mit mehreren Bausteinen erreichen, dass bis dahin genügend Betreuungspersonal an den Schulen qualifiziert ist. Außerdem müsse die Stadt mehr Geld ausgeben: Die Organisation der Betreuung soll kein 450-Euro-Job mehr sein, wegen niedriger Löhne fehle es außerdem an Bewerbungen.