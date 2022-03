Vieles spricht dafür, dass ein Messer oder eine andere Waffe im Spiel war. Auch ein Zusammenhang mit der Messerstecherei vom Dezember 2020 liegt nahe. Zeugen des Vorfalls am Dienstagabend sind erschüttert.

Schon wieder kam es zu erschreckenden Szenen in der Singener Fußgängerzone, als sich am späten Dienstagnachmittag mehrere Dutzend Personen eine Massenschlägerei lieferten. Polizei und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot in der Stadt